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На подконтрольной Киеву части ДНР зафиксировали повреждение теплоэлектростанции

Минэнерго Украины: на подконтрольной Киеву части ДНР аварийно отключен блок ТЭС

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Wikimedia Commons

Тепловая электростанция (ТЭС), расположенная на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики (ДНР), получила повреждения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики Украины.

Согласно данным ведомства, в результате произошедшего один из блоков электростанции пришлось отключить. Работы производились в аварийном порядке, уточняется в заявлении.

«Повреждено оборудование электросетей и станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом», — говорится в публикации.

В то же время представители министерства уточнили, что в целом на территории Украины дефицит электрической энергии не зафиксирован. Однако в данный момент без света остаются жители 90 населенных пунктов, которые оказались обесточены из-за неблагоприятных погодных условий.

20 декабря украинская энергетическая компания «ДТЭК энерго» сообщила о повреждении тепловой электростанции на территории страны. В заявлении подчеркивалось, что объект находится вблизи зоны боевых действий.

Ранее в энергетической компании «Укрэнерго» оценили ситуацию с электроснабжением в государстве.

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