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Врач развеяла миф о пользе специальных очков для компьютера

Офтальмолог Шилова: польза очков для работы за компьютером не доказана

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Unsplash

Польза желтого фильтра на линзах специальных очков для работы за компьютером не доказана. Об этом сообщила врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Очки с желтыми фильтрами обладают определенными положительными сторонами, они могут уменьшить количество голубого света. Линзы с подобными фильтрами могут повысить контраст и делают экран более читаемым. Но стоит отметить, что польза этих очков недостаточно доказательна», — сказала она.

Врач отметила, что исследования по эффективности все еще ограничены, мнения специалистов расходятся. Если очки дают комфорт, в работе их использовать можно, но это не стопроцентная рекомендация. Не факт, что использование специальных очков облегчит работу за компьютером при длительной нагрузке.

Большую нагрузку на глаза дают не только компьютеры, но и телефоны. Врачи доказали, что характерный для смартфонов синий свет не мешает работе внутренних часов.

Ранее врач рассказал, какие продукты помогут улучшить работу мозга.

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