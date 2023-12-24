Более 100 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Энергетики фиксируют новые отключения электроэнергии в Дагестане из-за сильно ветра, без энергоснабжения на 10 утра находились свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщило Минэнерго в своем Telegram-канале.
«Из-за сильного ветра 24 декабря зафиксированы повторные массовые отключения электроснабжения в Дагестане. На 10:00 мск обесточены более 107 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.
В аварийно-восстановительных работах принимают участие более 100 специалистов, задействовано 50 единиц техники.
Работы по восстановлению электричества продолжаются и в других регионах страны. Число отключенных от снабжения жителей Донецкой народной республики (ДНР) сократилось до 16 тысяч человек, Луганской народной республики (ЛНР) — до 30,5 тысячи человек.
24 декабря без электричества оставались почти 12 тысяч жителей Сочи. Там сильный ветер повалил 53 дерева, сорвал кровлю с восьми домов.
Ранее мокрый снег повалил более 100 деревьев в Рязани.