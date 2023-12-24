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Польские фермеры разблокировали один из КПП на границе с Украиной

Польские фермеры разблокировали КПП «Медыка — Шегини» на границе с Украиной

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Yan Dobronosov/Reuters

Польские фермеры прекратили акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала украинская пограничная служба.

«Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Медыка — Шегини», — говорится в сообщении.

В настоящее время выезд большегрузов в сторону Украины осуществляется в обычном режиме.

О том, что польские протестующие 24 декабря приостановят блокировку пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, ранее сообщил вице-министр Польши Михал Колодзейчак.

Это произошло после визита на Украину главы МИД Польши Радослава Сикорского, после которого в Киеве заявили о прогрессе в переговорах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.

Польские дальнобойщики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее в Польше допустили, что ситуацию на границе с Украиной разрешат до конца года.

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