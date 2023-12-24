В Батуми прошел ураган, который снес крыши домов

Ураганный ветер в грузинском городе Батуми снес крыши домов, повредил автомобили, инфраструктуру и линии электропередачи. Об этом сообщает телекомпания «Формула», передает РИА Новости.

«Ураган обрушился на Батуми. Стихия снесла крыши домов, повреждена инфраструктура на улицах», — говорится в сообщении.

В результате сильного ветра также были повреждены линии электропередачи, в результате чего электричество подается с ограничениями, подчеркнули там.

Кроме того, повреждены рельсы на участке из Батуми в Тбилиси, сообщили агентству в АО «Грузинская железная дорога». Один из запланированных рейсов отменили, после ремонта он был выполнен с опозданием.

До этого сообщалось, что ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.