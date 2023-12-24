В Центральном районе Сочи после ливней сошел оползень

Образовавшийся после дождей оползень в центре Сочи, повредил магистральный водопровод, что спровоцировало сложности с водоснабжением испытают на нескольких улицах Центрального района. Об этом сообщает РИА Новости.

«Специалисты водоканала оперативно устраняют серьезную нештатную ситуацию в центре Сочи. В частности, в результате обильных осадков, наблюдаемых на курорте в течение последних суток, в районе переулка Горького в Центральном районе произошел оползень», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оползня был поврежден магистральный водовод диаметром 300 миллиметров.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

Сообщается, что к утру 24 декабря в городе было повалено 53 дерева. Кроме того, поступило 40 сообщений о подтоплении придомовых территорий. Штормовое предупреждение сохраняется на следующий день.

Ранее в МЧС предупредили о возможных перебоях с электричеством в нескольких регионах.