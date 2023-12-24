На Украине собираются поставить блок-посты для вручения повесток в каждом городе

В украинских городах с 28 декабря установят контрольные пункты пропуска (КПП) для вручения повесток. Так власти намерены решать вопрос мобилизации, заявил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные пункты пропуска, мы беремся за мобилизацию. <...> Мажоры, дети пафосных персонажей, блогеры, все кого поймают пойдут пешком», — написал он.

По словам Кишака, украинских военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения, нужно заменить.

Ранее на Украине заявили, что не все чиновники перешли на «военные рельсы».

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появление в стране электронных повесток в ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкоматов в России).

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.