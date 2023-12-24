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Россиянка заявила о травме и плохом самочувствии своего ребенка после похода к стоматологу

Жительница Копейска рассказала о неудачном посещении детского стоматолога

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Depositphotos

В Копейске детский стоматолог грубо обращалась с четырехлетней пациенткой и травмировала ее. Об этом пишет Telegram-канал «Наш Челябинск».

Местная жительница пришла на прием в стоматологию на проспекте Победы со своей дочерью. У дошкольницы был выявлен пульпит, но врач, взявшаяся ее лечить, не предложила анестезию и, по мнению родительницы, только навредила ребенку.

«Мне изуродовали ребенка. Никакого подхода к ребенку, никакого общения там нет. Нет никакого европейского качества лечения, как они это позиционируют. Ребенок кричал и извивался от боли. Чтобы он не закрывал рот, врач вставила шпатель в рот, называя это палкой», — рассказала мать девочки в соцсетях.

В результате такого лечения у девочки произошел разрыв губы, и течение нескольких дней после посещения стоматолога держалась высокая температура. Родительнице пришлось обращаться в другую клинику, где пострадавшей поставили новый диагноз — воспаление мягких тканей с присоединением стоматита, гингивита и подозрение на вывих зуба.

Ранее клиентка популярной сети салонов маникюра едва не лишилась пальца после процедуры.

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