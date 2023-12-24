Сотрудница полиции сбила молодого человека на служебной машине

Во Франции полицейская машина сбила пешехода. Об этом пишет Actu17.

Молодой человек выпрыгнул на проезжую часть, когда мимо проезжал полицейский автомобиль, и буквально бросился на него. 19-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы, оперативно появившимся на месте аварии медикам не удалось его спасти.

Отец жертвы прибыл на место вскоре после ДТП и рассказал, что его сын давно страдал от проблем с психикой и имел параноидальные симптомы. В день трагедии он сбежал из дома через окно в трусах. Также сообщается, что незадолго до ДТП очевидец позвонил в полицию и заявил, что на улице кричит голый мужчина.

Женщина-полицейский, находившаяся за рулем патрульной машины в момент аварии, заявила, что не видела пешехода и не смогла избежать столкновения. Ее также доставили в больницу из-за сильного шока. Ведется расследование.

Ранее уралец угнал патрульную машину, пока на него оформляли протокол.