Около 12 тысяч жителей Сочи остаются без электричества из-за непогоды

Около 12 тысяч человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В четырех районах Сочи произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находятся до 11 800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередачи», — говорится в сообщении.

Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

Сообщается, что к утру 24 декабря в городе было повалено 53 дерево. Кроме того, поступило 40 сообщений о подтоплении придомовых территорий. Штормовое предупреждение сохраняется на следующий день.

В субботу в Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. По той же причине закрыли все трассы «Красной поляне» и «Розе Хутор».

Ранее в МЧС предупредили о возможных перебоях с электричеством в нескольких регионах.