Женщина с редкой патологией матки родила девочек-близнецов

В США женщина выносила по одному из близнецов в каждой из своих двух маток. Об этом сообщает NBC News.

Жительница Алабамы Келси Хэтчер родилась с так называемой двурогой маткой. Эта редкая патология, встречающаяся у 0,3% женщин, была выявлена у нее только в 17 лет.

За годы совместной жизни Келси и ее муж Калеб трижды стали родителями, их детям сейчас семь, четыре и два года. В последний раз женщина забеременела близнецами, причем дети заняли одновременно две матки. Американке удалось выносить и родить здоровых дочек. Ученые из местного университета заявили, что шанс такого развития событий был «примерно один на миллион».

Роды длились 20 часов, и старшая Рокси родилась во вторник, а ее сестра Ребел появилась на свет в среду. Как рассказали журналистам счастливые родители, больше детей они пока не планируют.

Ранее жительница Калуги ростом 136 сантиметров родила ребенка.