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Пожар уничтожил дом и автостоянку с 30 машинами в Чите

МЧС: в Чите пожар уничтожил стоянку с 30 автомобилями и двухквартирный дом

В Чите произошел пожар, который уничтожил автостоянку и дом. Подробности сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, возгорание случилось в доме № 49 на улице Костюшко-Григоровича в ночь на 24 декабря. Пламя распространилось на территории площадью 700 квадратных метров. Его потушили в 03:29 по местному времени (21:29 мск).

Огонь успел сжечь стоянку с 30 машинами внутри и нежилой двухквартирный дом. В данный момент на месте происшествия работает оперативная группа, которая выясняет детали случившегося.

23 декабря сообщалось о пожаре в московском торговом центре «Хорошо», откуда из-за пожара пришлось эвакуировать людей.

В тот же день возгорание произошло в многоэтажке во Владивостоке. Пожарные с помощью приставных лестниц выели из задымленных помещений семь человек — пять взрослых и двоих детей.

Ранее в Бурятии сгорела ферма с 50 коровами.

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