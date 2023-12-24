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Деда Мороза и Снегурочку обокрали в подъезде многоэтажки

«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный обокрал Деда Мороза и Снегурочку

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Shutterstock

Во Фрунзенском районе Петербурга Дед Мороз и Снегурочка лишись ценных вещей, украшений и телефонов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 23 декабря в подъезде дома на Боровой улице во Фрунзенском районе Петербурга, 20-летний Дед Мороз со Снегурочкой намеревались поздравить одного из маленьких петербуржцев в квартире.

Переодевшись в костюмы сказочных героев, артисты оставили личные двери возле входной двери, а когда вернулись обнаружили пропажу. Неизвестный похитил у Снегурочки дубленку и сумку с мобильным телефоном, планшетом и серебряным кольцом, у деда Мороза украли куртку и рюкзак и 10 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в полицию, личность вора устанавливается.

Ранее в Москве курьер украл женскую сумку за три млн рублей и получил четыре года колонии.

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