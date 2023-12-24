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В ТЦ во Флориде при стрельбе погиб человек

В торговом центре во Флориде при стрельбе погиб человек

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Shutterstock

В результате стрельбы в одном из торговых центров города Окала в американском штате Флорида пострадал один человек и еще один погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один мужчина был найден мертвым, еще одна женщина была доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не меньше двух человек стали жертвами стрельбы в ходе празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Согласно данным телеканала, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в районе Йбор Сити в городе Тампа.

Установлено, что стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей. Около 18 человек были доставлены в больницы в связи с произошедшим инцидентом.

Люди были в костюмах. Когда началась стрельба, сотрудники полиции уже были на месте, никто из них не пострадал.
Причина происшествия во Флориде в настоящий момент выясняется.

До этого стрельбу в штате Мэн признали крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году. Полиция не нашла в массовой стрельбе в штате Мэн признаков терроризма

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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