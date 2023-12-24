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Строительные леса обрушились на мать с ребенком в Ярославле

В Ярославле строительные леса обрушились на мать с ребенком

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FotograFFF/Shutterstock

В Ярославле возле детской поликлиники строительные леса обрушились на прохожих, пострадал ребенок, мальчика госпитализировали. Об этом сообщает портал PooGorod 76.

По словам очевидцев, инцидент произошел возле детской поликлиники по улице Рыбинская в Ярославле. Строительные леса обрушились на трех прохожих, пострадал семилетний мальчик, которого мать не успела оттащить в сторону, ребенок госпитализирован.

«Обрушились они в тот момент, когда я начала идти, секундой позже и из меня бы получился инвалид. Навстречу мне шли мама с семилетним сыном, как мама вовремя среагировала, одному богу известно, отпрыгнула в сугроб и закрыла сына — забрали на скорой», — сообщила она из свидетельниц произошедшего.

Подробности о состоянии пострадавшего ребенка неизвестны, в социальных сетях местные жители призывают друг друга к осторожности.

Ранее в Хакасии при обрушении горки пострадали восемь детей.

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