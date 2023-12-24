Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Чили

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом следует из сообщения Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к северу-запада от Темуко, где проживают 238 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 19 километров.

Ранее сообщалось, что в Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 балла. По информации агентства, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах северо-западнее относительно города Эль-Педрегал. Его население составляет около 20 тысяч жителей. При этом глубина залегания очага подземных толчков составила 94 километра. Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 91 км к юго-западу от города Писко. Очаг залегал на глубине 31 км.

Ранее на юге Италии произошло землетрясение.