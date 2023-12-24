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Москва восстановила авиасообщение с Гонконгом, прерванное на три года

Первый с 2020 года рейс «Аэрофлота» прибыл из Москвы в Гонконг

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Depositphotos

Первый с 2020 года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы в Гонконг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронного табло международного аэропорта бывшей британской колонии.

«Рейс из Шереметьево приземлился в 10:00 по местному времени (05:00 мск)», — уточнили в сообщении.

Регулярное авиасообщение с Гонконгом прервали в 2020 году из-за ограничений во время пандемии коронавирусной инфекции. Теперь полеты из Москвы будет выполнять три раза в неделю широкофюзеляжный лайнер Airbus A330.

По данным управления по развитию туризма, число посетивших Гонконг российских туристов за первые 10 месяцев 2023 года выросло в 37 раз — до 40,8 тыс. человек. Всего бывшую британскую колонию посетили около 26,8 млн путешественников из разных стран.

В середине декабря стало известно, куда россияне будут путешествовать на новогодних праздниках.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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