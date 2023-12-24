Россиянам показали новогоднюю елку в кабинете Путина

Появилось видео с новогодней елью из кабинета президента России Владимира Путина. Кадры из эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» разместил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому», — отметил Зарубин.

На кадрах видно, что главный символ праздника в кабинете главы государства украшают красные и золотые шары, игрушки в русских народных костюмах и гирлянды.

Накануне стало известно, что Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран. В «четный список» вошли, США, Канада, все государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и ряд других.

23 декабря волонтеры начали сбор подписей в поддержку Путина.

Ранее была названа средняя стоимость новогодней корзины продуктов в России.