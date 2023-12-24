В Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в ночь на 24 декабря в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

«Взрывы в Кривом Роге», — отметили в сообщении в в Telegram-канале, не уточнив подробности.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Накануне стало известно, что в Кривом Роге второй раз за день произошли взрывы. О первой серии взрывов в городе стало известно около 11 утра 23 декабря.

Кроме того, взрывы произошли утром в субботу в городе Кропивницком (ранее — Кировоград) Кировоградской области Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в разных областях Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.