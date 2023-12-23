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В Германии и Австрии раскрыли планы совершения терактов на Рождество

Focus-online: в ФРГ и Австрии раскрыли планы совершения терактов на Рождество

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Elisabeth Mandl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ФРГ и Австрии раскрыли планы совершения ряда терактов на Рождество. Об этом пишет новостной портал Focus-online.

Сообщается, что ячейка исламистов планировала серию терактов в Кельне, Вене и Мадриде. После раскрытия планов террористов часть подозреваемых арестовали.

В Кельнском соборе к поиску взрывчатки привлекли собак-ищеек. Всех посетителей рождественской мессы проверят перед входом в здание.

До этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил французского форварда Карима Бензема в том, что он никак не реагирует на террористические атаки, которые устраивают исламисты.

19 октября МВД Франции выделило четыре признака связи Бензема с терроризмом. Среди них отказ петь гимн cтраны вмеcте cо cборной Франции, прозелитизм в cоциальных cетях вокруг муcульманcкого поклонения, фото c имамом Мо, которое cтало предметом cкандала, а также поддержка публикации российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который, по мнению французского МВД, «призывал к ненавиcти поcле публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французcкой преccе».

В 2023 году Бензема перешел из мадридского «Реала» в саудовский «Аль-Иттихад».

Ранее в Вене усилили контртеррористические меры к Рождеству.

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