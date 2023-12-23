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В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству

Полиция Австрии сообщила о повышенной угрозе терактов на Рождество

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Elisabeth Mandl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция Австрии сообщила об усилении мер антитеррористической безопасности в связи с повышенной угрозой терактов в рождественские праздники. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства, передает РИА Новости.

«Поскольку по всей Европе слышатся призывы к нападениям на рождественские мероприятия — особенно в районе 24 декабря — органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях», — сообщили в ведомстве.

15 марта полиция Вены усилила охрану из-за сообщений об угрозе теракта.

Отмечается, что в полицию поступили неконкретные сообщения о возможном нападении на церкви, после чего численность полицейских нарядов со специальным оборудованием на улицах города была увеличена.

В 2020 году уроженец Австрии из рядов албанской диаспоры, 20-летний Фейзулай Куйтим открыл огонь по посетителям кафе и прохожим на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен в Вене.

Ранее в Австрии арестовали подростка, который планировал нападение на синагогу в Вене.

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