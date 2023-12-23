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В ФСБ обвинили журналиста Сафронова в раскрытии данных ГРУ

ФСБ: журналист Сафронов передавал Чехии спутниковые данные ГРУ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан обвинил бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста «Коммерсантъ» Ивана Сафронова в передаче гражданину Чехии Мартину Ларышу данных о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ. Его слова приводит ТАСС.

«Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь ГРУ Генерального штаба», — сообщил Чабан.

Ивана Сафронова задержали в 2022 году и 7 декабря 2022 года приговорили к 22 годам заключения по статье «Госизмена». Его признали виновным по двум эпизодам измены.

До этого Чабан заявил, что Сафронов передал разведке ФРГ позже рассекреченные данные о наземной операции ВС РФ в Сирии. Сообщается, что «секретные» сведения Сафронов передал «немецкому агенту» за «200 с чем-то долларов». Всего он якобы выполнил семь аналогичных заданий.

Ранее Сафронов пожаловался на отсутствие масок в СИЗО.

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