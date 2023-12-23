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В подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучало не менее трех взрывов

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Shutterstock

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в подконтрольном Киеву Запорожье раздались не менее трех взрывов.

«По предварительным данным — по готовящимся расцвести «Гераням» работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей», — написал он в сообщении.

Рогов призвал горожан прятаться в безопасных местах и пообещал рассказать подробности позже.

Ранее глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры — произошел разрыв газопровода, за которым последовал пожар.

До этого украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.

Ранее в Одесской области в результате взрывов было повреждено зернохранилище.

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