В подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в подконтрольном Киеву Запорожье раздались не менее трех взрывов.

«По предварительным данным — по готовящимся расцвести «Гераням» работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей», — написал он в сообщении.

Рогов призвал горожан прятаться в безопасных местах и пообещал рассказать подробности позже.

Ранее глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры — произошел разрыв газопровода, за которым последовал пожар.

До этого украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.

Ранее в Одесской области в результате взрывов было повреждено зернохранилище.