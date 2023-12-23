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Пять человек пострадали при ударе дрона по Белгородской области

Гладков: пять человек пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пяти человек после удара БПЛА по региону. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Пострадали пятеро взрослых мужчин, они находятся в больнице с ранениями средней тяжести в Белгородской больнице №2.

«Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ», — рассказал чиновник.

Беспилотник упал на мост в Грайворонском городском округе между поселками Совхозный и Горьковский. Все пострадавшие проводили ремонтные работы на мосту. Дрон-камикадзе попал в асфальтоукладочный каток.

До этого ВСУ обстреляли поселок Мокрая Орловка в Белгородской области. Попадание привело к повреждениям в трех частных домовладениях: в одном доме оказалась пробита крыша, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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