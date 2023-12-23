Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, который предусматривает финансирование государственных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я принял решение наложить вето на около бюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 миллиарда злотых на государственные СМИ», — сообщил Дуда, добавив, что нельзя закрывать глаза на грубые нарушения основного закона страны.

20 декабря министр культуры и национального наследия уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства.

В тоже время министр утвердил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ.

21 декабря резидент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Х раскритиковал смену руководства государственных СМИ и призвал уважать польские законы.

До этого председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский назвал решение об увольнении руководителей госСМИ грубым нарушением закона.

Ранее в Польше предложили сократить срок полномочий президента Дуды.