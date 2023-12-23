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Под Калининградом затопило десятки домов из-за разлива реки

МЧС: разлив реки Алейка затопил 20 домов под Калининградом

Заместитель начальника МЧС Калининградской области по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов сообщил о затоплении 20 домов из-за разлива реки Алейка. Его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что над устранением ЧП работают 15 человек и несколько единиц техники. Они занимаются углублением русла речки с целью добиться снижения уровня воды.

По данным местных пабликов, речь идет об СНТ «Светлогорское» в поселке Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Сообщается, что жители товарищества после мощных осадков и шторма передвигаются по улицам на лодках.

До этого в Уфе из-за прорыва канализации затопило парковку рядом с НИПИ «Петон» на проспекте Салавата Юлаева. В результате ЧП повреждения получили десятки автомобилей. По факту произошедшего в прокуратуре региона организовали проверку.

Ранее в Крыму затопило 60 домов во время шторма.

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