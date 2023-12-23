В Германии пьяный мужчина попытался украсть мед из ульев

Пчеловод из Германии задержал и передал полиции злоумышленника, пытавшегося украсть мед из ульев. Мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и прибыл к пасеке на электросамокате, сообщает Telegram-канал Bild .

«Пчеловод Андреас из Саара сообщил о нападении на свой улей. По его словам, он получил уведомление о движении с камер наблюдения на пасеке. На видео было видно человека, который открыл ульи и пытался похитить мёд», — говорится в публикации.

Владелец пасеки был настороже, так как накануне произошел аналогичный случай: неизвестный мужчина похитил мед из ульев и заодно украл небольшой топор. В результате замерзли около 60 тысяч зимующих насекомых.

После задержания вор сознался в содеянном, сообщив, что спрятал украденные ранее соты в разных местах в радиусе 30 метров в лесу.

Помимо кражи полиция обвинила его в вождении в нетрезвом виде.

18 октября сообщалось, что около брянского суда нашли двух мужчин-пчел, ищущих в земле мед.

14 ноября на сторожа пасеки в Приморье напал тигр.

Ранее в Госдуме заявили о праве дачников подать в суд из-за соседских пчел.