В Херсоне произошли несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава администрации населенного пункта Роман Мрочко.

Заявление с таким содержанием было опубликовано в 17:45 мск. При этом руководитель местной администрации уточнил, что звуки взрывов раздались в прибрежных районах Херсона.

Иные подробности о произошедшем не уточняются. В частности, это касается количества взрывов и их точного места.

Днем 23 декабря украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.

Главным образом речь шла об объектах электросетей. Согласно заявлению ДТЭК, в результате взрывов дома около четырех тыс. семей остались без электроснабжения.

В тот же день украинское издание «Страна.ua» опубликовало материал, в котором говорилось о взрывах в городе Днепре. Вместе с этим на территории всего региона была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Одесской области в результате взрывов было повреждено зернохранилище.