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На Большой кольцевой линии в метро Москвы человек упал на пути

В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях

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РИА «Новости»

Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии (11) в метро Москвы временно увеличены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В заявлении указано, что соответствующее решение было принято из-за оказавшегося на путях человека. Однако другие подробности о произошедшем, включая обстоятельства и точное место инцидента, пока не уточняются.

«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов», — говорится в публикации.

Позже в департаменте сообщили, что в данный момент движение поездов на указанной линии метро вводится в график. Пост с таким содержанием появился в Telegram-канале структуры через 12 минут после первого заявления.

18 декабря на железнодорожном переезде в подмосковном Домодедово тепловоз врезался в грузовик. В результате инцидента оба транспортных средства получили механические повреждения, а также произошла 15-минутная задержка в движении поездов по указанному участку пути.

Ранее на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) произошел технический сбой.

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