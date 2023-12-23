Волонтеры ОНФ начали сбор подписей в поддержку Путина

Волонтеры «Народного фронта» начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина, сообщает пресс-служба движения.

«Я считаю, что это очень важное для нас решение, потому что ситуация в мире очень непростая. С достоинством выйти из этой ситуации можно только с сильным лидером, которым, безусловно, является Владимир Владимирович», — отметил сопредседатель Центрального штаба «Народного фронта», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как отметила член Центрального штаба «Народного фронта», российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, развитие спорта в России непосредственно связано с Владимиром Путиным.

«Благодаря его вниманию к продвижению спорта в нашей стране у нас созданы прекрасные условия и инфраструктура для спортсменов. Спортивное сообщество очень благодарно ему за поддержку и внимание», — сказала она.

Как отметил член Центрального штаба «Народного фронта», генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, успехи российской железнодорожной отрасли напрямую связаны с Владимиром Путиным.

«Мы видим, как изменилось пассажирское движение. Весь подвижной состав заменен, заменены вагоны, каждый год выходит новый модельный ряд. Мы перед собой ставим амбициозные задачи и точно будем жить в самой продвинутой и красивой стране», — сказал он.

Волонтеры собирают подписи в штабах движения по всей России. Поддержку Владимиру Путину выражают врачи и учителя, пенсионеры и студенты, военнослужащие и предприниматели.