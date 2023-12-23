Экс-боец ЧВК «Вагнер» арестован за попытку ликвидировать человека за деньги

Суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина за попытку организовать ликвидацию человека по найму. Об этом пишет »Лента.ру».

Сообщается, что мужчина до поступления в ЧВК был осужден на 23 года заключения после совершения аналогичного преступления.

Тютин был задержан 22 декабря после того, как попытался нанять человека для «устранения» предполагаемого любовника своей жены. Встречу с ним он провел в городской больнице. Мужчина не захотел идти на преступление и обратился в полицию. Суд арестовал бывшего бойца ЧВК на срок до 24 февраля 2024 года.

До этого участника ЧВК «Вагнер» приговорили к 6 годам и 11 месяцам колонии за стрельбу по полиции.

6 декабря вооруженный мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из сотрудников правопорядка получил ранения. После задержания стрелка заключили под стражу.

Ранее депутат Картаполов сообщил, что работа над законопроектом о статусе ЧВК продолжается.