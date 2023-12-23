В Германии восстанавливают ж/д сообщение после шторма «Золтан»

В Германии возобновилось движение на ряде железнодорожных маршрутов, которое было приостановлено из-за шторма «Золтан». Об этом сообщает пресс-служба немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB)

«Многие маршруты снова открыты. Поезда дальнего следования теперь курсируют по важному маршруту север-юг между Ганновером и Франкфуртом, что значительно облегчает предрождественское транспортное сообщение. Региональные транспортные услуги также возвращаются к нормальному режиму», — сообщили в компании.

Впрочем, там также отметили, что даже в случае стабилизации ситуации движение будет ограничено. После оценки последствий шторма стало ясно, что их ликвидация займет больше времени, чем рассчитывали изначально.

Кроме того, в компании обратили внимание, что ремонтные работы были затруднены на маршруте Мангейм-Франкфурт из-за того, что кто-то похитил детали железной дороги, состоящие из цветных металлов.

До этого работа общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии, а также нескольких европейских аэропортов была нарушена из-за снежного шторма.

Ранее в Сочи организовали дежурство из-за шторма.