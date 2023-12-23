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Через КПП «Рафах» в Газу отправлена крупная партия гуманитарной помощи

В Газу через КПП «Рафах» отправлено 40 машин с гуманитарной помощью

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Reuters

Сорок грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа направлены в анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на севере Синайского полуострова, сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным журналистов, в Газу также направлены шесть бензовозов с дизельным топливом. Также с утра 23 декабря из палестинского анклава в Египет были эвакуированы 250 человек с двойным гражданством.

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томас Уайт на фоне призывов Израиля жителям сектора Газа эвакуироваться из части анклава в Дейр-эль-Балах на побережье Средиземного моря заявил, что в секторе Газа больше нет безопасных мест.

До этого Израиль предложил объявить недельную гуманитарную паузу в секторе Газа для возвращения порядка 35 заложников, удерживаемых в регионе радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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