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На «Красной поляне» и «Розе Хутор» закрыли все трассы из-за непогоды

Shot: на «Красной поляне» и «Розе Хутор» закрыли все трассы из-за непогоды

Из-за мощного шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» близ Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На «Красной поляне» единственная работающая канатная дорога — «Олимпия», действует в разгрузочном режиме. Количество кабинок на ней уменьшено, чтобы снизить нагрузку на тросы. Люди ожидают посадки в очередях.

Отмечается, что на «Розе Хутор» закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги.

В Сочи в настоящее время действует штормовое предупреждение. Мэр Алексей Копайгородский сообщил, что в городе из-за шторма закрыты пляжи. По его словам, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. В социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство.

Также сообщалось, что аэропорт города Сочи снова стал принимать рейсы, которые ранее ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в районе воздушной гавани.

Ранее в МЧС по по Краснодарскому краю оценили обстановку в Сочи.

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