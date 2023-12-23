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ВСУ обстреляли поселок Мокрая Орловка в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Мокрая Орловка

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Антон Вергун/РИА Новости

ВСУ обстреляли поселок Мокрая Орловка в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: в одном доме пробита крыша, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы», — сообщил чиновник.

После прилета продолжается подомовой обход территории пострадавшего населенного пункта.

Также украинские военные нанесли удар по мосту в Белгородской области, после чего пострадали трое рабочих.

«В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — пояснил глава области.

Гладков уточнил, что после произошедшего на место прибыли бригады скорой помощи. В настоящее время врачи занимаются транспортировкой пострадавших в городскую больницу №2 в Белгороде, подчеркнул губернатор региона.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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