Женщину и двух мужчин задержали после стрельбы в петербургской коммуналке

В Петербурге полиция забрала в отделение троих граждан из коммуналки на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 22 декабря в доме 16 по 21-й линии Васильевского острова. В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе. Прибывший на место наряд полиции задержал 48-летнюю женщину, а также двух мужчин, в возрасте 39-ти и 43-х лет. У них изъяли охолощенный автомат. Также из квартиры одного из задержанных, которая находится по другому адресу, изъяли восемь упаковок светошумовых патронов к оружию.

В отношении задержанных возбуждено дело по административной статье «мелкое хулиганство».

Ранее в Кадетском корпусе Красноярского края произошла стрельба.