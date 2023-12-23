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Власти в Лондоне попросили полицию помочь вернуть дорожный знак с граффити Бэнкси

В Лондоне власти просят полицию вернуть украденный знак «СТОП» с граффити Бэнкси

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Joe Brown/Reuters

В Лондоне чиновники подали заявление в полицию с просьбой помочь в возвращении украденного знака «СТОП», на котором стрит-арт художник Бэнкси оставил свой рисунок, рассказала замглавы Совета Саутворка Джасмин Али. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Али заявила, что произведение искусства должно быть на своем месте, что жители могли насладиться работой Бэнкси.

«Мы сообщили о снятии знака в полицию, чтобы нам помогли вернуть его», – добавила она.

Полиция Лондона в свою очередь сообщила, что на месте украденного знака висит новый, чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения.

Работа Бэнкси была украдена буквально через час после того, как художник публично подтвердил свое авторство. Произведение было установлено на обычный уличный столб. На нем изображен знак «СТОП» и три дрона.

До этого СМИ опубликовали интервью 2033 года, в котором Бэнкси назвал свое имя. Оказалось, что некогда анонимного художника зовут Робби.

Ранее СМИ опубликовали интервью, в котором Бэнкси назвал свое имя.

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