В Днепре произошел взрыв

В городе Днепр на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

В 14:50 мск (13:50 по местному времени) в Днепропетровской области прекратили звучать сирены воздушной тревоги. С 14:33 мск тревога продолжает действовать в Николаевской области. Также ее объявляли на территории Херсонской и Кировоградской областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог, администрируемой властями страны.

До этого сообщалось, что в Днепре сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.