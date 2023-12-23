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Украинские военные нанесли удар по мосту в Белгородской области

Гладков: трое рабочих пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Три человека получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ), на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как он сказал, целью украинских военных стал один из мостов в Грайворонском городском округе. Речь идет о переправе, расположенной между поселками Горьковский и Совхозный.

«В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — пояснил глава области.

Гладков уточнил, что после произошедшего на место прибыли бригады скорой помощи. В настоящее время врачи занимаются транспортировкой пострадавших в городскую больницу №2 в Белгороде, подчеркнул губернатор региона.

23 декабря украинские военные при помощи квадрокоптера сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, из-за действий бойцов ВСУ две женщины и трое мужчин получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в Донецке под обстрел украинских военных попал один из местных детских садов.

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