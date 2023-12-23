В Одессе из-за взрывов в домах пропал свет

В результате ночных обстрелов в Одесской области были повреждены объекты электросетей, несколько тысяч семей остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Повреждены объекты электросетей, в результате чего дома почти 4 000 семей остались без света. В течение нескольких часов энергетики ДТЭК переключили всех клиентов на резервные линии и начали восстановление сетей», — говорится в сообщении.

22 декабря сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы, в городе работали системы ПВО. Воздушная тревога была объявлена с 18 до 20 часов по местному времени (19:11 - 21:00 мск).

В тот же день стало известно о повреждении в Одессе зернохранилища.

20 декабря воздушная тревога объявлялась в столице Украины Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом.