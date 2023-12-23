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В Донецке при обстреле ВСУ пострадали пять жителей

Кулемзин: пять жителей Донецка пострадали от сброшенного ВСУ боеприпаса

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Украинские военные нанесли удар по Донецку, в результате чего ранения получили пять местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Они использовали квадрокоптер, чтобы сбросить боеприпас в Кировском районе Донецка.

«В результате <...> в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек», — подчеркнул Кулемзин.

Он уточнил, что из-за действий украинских военных пострадали две женщины 1966 года рождения и трое мужчин. Двое из них родились в 1970 году, а еще один — в 1972 году.

Другие подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе не поступало информации о состоянии раненых граждан.

23 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью украинские военные выпустили несколько ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по селу Максима Горького. Как рассказал глава региона, под удар попали детский сад и школа.

При этом образовательное учреждение получило серьезные повреждения. Более того, охранник школы тяжело пострадал и был доставлен в больницу.

Ранее бойцы ВСУ выпустили 10 реактивных ракет по донецкому городу Горловке.

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