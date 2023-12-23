Аэропорт Сочи возобновил прием самолетов

Аэропорт города Сочи снова стал принимать рейсы, которые ранее ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в районе воздушной гавани. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

«В настоящий момент метеоусловия позволяют экипажам воздушных судов совершать посадки в Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый, из уходивших на запасные аэродромы рейс Сургут — Сочи благополучно совершил посадку в аэропорту.

Также еще три борта вылетели с запасных аэродромов.

По данным Росавиации, к полудню субботы, 23 декабря, на запасные аэродромы ушли 23 самолета.

Ранее мэр Алексей Копайгородский сообщил, что в городе из-за шторма закрыты пляжи. По его словам, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. В социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что после прошедших в районе Сочи ливней с сильным ветром инцидентов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что шторм в Сочи разрушил пляж Андрея Григорьева-Апполонова.