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Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

В аэропорту Барнаула задержали устроившего дебош пьяного пассажира

В аэропорту Барнаула транспортной полицией привлечен к ответственности нетрезвый авиадебошир. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

44-летний пассажир устроил дебош в барнаульском аэропорту. Во время полета мужчина, летевший из Сургута, употребил слишком много алкоголя, стал агрессивно себя вести и мешать окружающим.

На замечания бортпроводников дебошир не реагировал. По прибытии в аэропорт назначения буйного пассажира задержали сотрудники транспортной полиции, мужчину доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пассажир рейса Челябинск — Москва устроил дебош на борту и ударил девушку.

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