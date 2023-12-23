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Появились подробности о наркокурьере, пытавшемся увезти 673 кг кокаина из Москвы в ЕС

MK: перевозившим наркотики на миллиарды рублей наркокурьером оказалась студентка

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Global Look Press

Наркокурьером, попытавшимся вылететь из Москвы с 673 килограммами латиноамериканского кокаина, оказалась 20-летняя студентка. Об этом сообщает MK.ru.

По данным издания, к правозащитникам обратилась семья девушки, чтобы узнать, какое наказание ей грозит. Девушка проживает в Воронеже и является студенткой медицинского колледжа. Она замужем, имеет малолетнего ребенка. Родственники рассказали, что задержанная из благополучной семьи и во время академического отпуска подрабатывала в ресторане администратором.

5 декабря девушка сообщила родным, что подруга из Латинской Америки предложила ей подзаработать — необходимо было отвезти в Москву документы. 7 декабря россиянка перестала выходить на связь, а вскоре родные узнали о ее задержании.

Студентке вменяют покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Свою вину она не признает.

20 декабря стало известно, что в Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Европейский союз. Сотрудниками ФСБ РФ были задержаны двое граждан России.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.

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