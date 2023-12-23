Школа в селе Херсонской области получила повреждения при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 23 декабря обстреляли село Максима Горького в Херсонской области, в результате чего сотрудник местной школы получил тяжелые ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Как он сказал, во время атаки украинские войска использовали ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом под удар попали гражданские объекты — школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

«В результате тяжело ранен сотрудник охраны, здание школы сильно повреждено», — уточнил руководитель областной администрации.

По словам Сальдо, во время обстрела в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Благодаря этому детский сад получил минимальные повреждения, а также удалось предотвратить разрушение фельдшерско-акушерского пункта.

Губернатор добавил, что сейчас специалисты принимают все необходимые меры для ликвидации последствий атаки. Более того, пострадавшего гражданина срочно доставили в больницу и оказывают ему медицинскую помощь.

В свою очередь, ученики поврежденной школы начнут посещать занятия в соседнем образовательном учреждении. Детский сад после ремонта продолжит работать в штатном режиме, уточнил глава региона.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк, из-за чего ранения получили пять сотрудников МЧС РФ.