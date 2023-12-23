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В Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы

В Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с непогодой

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Shutterstock

На запасные аэродромы в связи с неблагоприятными метеоусловиями ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта города.

«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — сказано в сообщении.

А аэропорту также отметили, что время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.

20 декабря в аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию, два рейса оказались задержаны.

До этого сообщалось, что в Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлялись в Шереметьево. Аналогичный план задействовали и в международном аэропорту Калуги. Позже все воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Обычно план «Ковер» объявляют во время незаконного пересечения воздушных границ или при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Ранее в московском аэропорту нашли замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом.

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