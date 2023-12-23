В МЧС оценили обстановку после непогоды в Сочи

После прошедших в районе Сочи ливней с сильным ветром инцидентов не зафиксировано, обстановка контролируется, реки в русле. Об этом со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.

«Реки в руслах. Обстановка нормальная. Мы на контроле держим», — заявили в краевом управлении МЧС.

Накануне, 22 декабря, спасатели предупреждали о сильном дожде со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 28 м/с. Прогнозировались также сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, подъем уровня воды в реке Кубань и ее притоках.

В настоящий момент, по сообщению корреспондента РИА Новости, в Сочи продолжает идти дождь, ветер стих.

23 декабря сообщалось, что в Севастополе из-за погоды временно приостановили движение морского транспорта.

Одновременно с этим «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве.

Ранее в Приморье сообщили об аномальных морозах.