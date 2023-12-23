Россиянам рассказали, как правильно перевозить пиротехнику

На личном транспорте можно перевозить только бытовые фейерверки с первого по третий класс опасности, общественный транспорт или отправка по почте для перевозки пиротехники вообще использовать запрещено. Об этом RT рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

При этом, если вы перевозите фейерверки на машине, нужно соблюдать целый ряд правил. Во-первых, пиротехника не должна свободно перемещаться по салону или багажнику, поэтому важно зафиксировать при помощи бумаги, газет и т.д. Во-вторых, машина должна двигаться со скоростью не более 60-80 км/ч.

Фейерверк также нельзя класть набок или переворачивать. Порох в зарядном устройстве может сдвинуться кверху, из-за чего при запуске салют может направиться по другой траектории или же взорваться раньше времени.

«Использовать для перевозки фейерверков общественный транспорт запрещено, равно как и отправлять такие изделия по почте», — предупредил специалист.

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