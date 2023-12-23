Синоптик рассказал о погодных аномалиях в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT рассказал о погодных аномалиях в России.

По словам специалиста, рекордные значения температуры принесла волна тепла, которая практически уже неделю держится на европейской территории страны. Синоптик отметил, что 22 декабря принес как минимум 40 температурных рекордов на территории от Поволжья до юга Западной Сибири.

«Эта аномалия превышает 12—14 °С, по сравнению с климатической нормой. В список городов-рекордсменов вошли Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Курган, Магнитогорск, Елабуга, Уфа, Стерлитамак, можно продолжать и продолжать», — сказал Шувалов.

Специалист указал, что нынешний рекорд серьезно превышает предыдущие рекорды в некоторых городах.

«В Екатеринбурге — больше чем на 2,5°С, а в Тюмени и Тобольске больше чем на 3°С. То есть в этой части изменение температуры можно отнести к экстремальному потеплению», — резюмировал синоптик.

Гидрометцентр России сообщает, что в Москве 23 декабря ожидается мокрый снег и до +3°C.

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