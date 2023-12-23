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В Москве людей эвакуировали из торгового центра из-за пожара

Людей эвакуировали из московского ТЦ «Хорошо» из-за пожара

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Телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

В московском торговом центре «Хорошо» произошла эвакуация из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

На опубликованном каналом видео, что на крыше ТЦ видно задымление. В здании сработала сигнализация.

До этого сообщалось, что во Владивостоке из горящей многоэтажки пожарные спасли семь человек, в том числе двоих детей.

22 декабря в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе загорелся магазин игрушек и пиротехники.

11 декабря в Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, из здания эвакуировали 500 человек.

До этого сообщалось о пожаре на крыше Российской государственной библиотеки в Москве. По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель.

Ранее пассажир запустил фейерверк из лимузина посреди проезжей части.

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